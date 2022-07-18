«Мерседес» собирается вложить крупную сумму в разработку экологичного авиационного топлива

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о многомиллионных инвестициях в разработку экологичного авиационного топлива.
«Команда «Мерседес» с радостью объявляет о своём намерении инвестировать в экологически чистое авиационное топливо, став первой мировой спортивной командой, сделавшей это, в рамках нашего стремления к дальнейшему сокращению выбросов CO2.
Устойчивое развитие лежит в основе нашей деятельности. Как команда Формулы-1, участвующая в гонках на нескольких континентах, мы неустанно работаем над тем, чтобы понять, какое влияние оказываем на окружающую среду и какую роль можем сыграть в изменении ситуации. Поскольку Формула-1 работает на переднем краю автомобильных технологий, мы несём ответственность за то, чтобы быть на переднем краю инноваций в области устойчивых технологий.
Устойчивое авиационное топливо (SAF) — это возобновляемое или получаемое из отходов авиационное топливо, новая технология, которая, по признанию Международной организации гражданской авиации, может сыграть важную роль в снижении будущих международных авиационных выбросов. Поскольку на авиацию приходится более четверти всего прогнозируемого углеродного следа, наши многомиллионные инвестиции в SAF значительно улучшат наше общее воздействие на окружающую среду, а ведущая в отрасли технология будет способствовать нашему продвижению к чистому нулю», — говорится в заявлении команды.
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