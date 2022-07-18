Ферстаппен: уже не могу себе представить выступление на Гран-при без Джанпьеро Ламбьязе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о совместной работе со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе.
«Когда я перешёл в «Ред Булл», мне сразу представили Джанпьеро в качестве моего гоночного инженера. Я подумал: «Окей, постараемся выжать из этого максимум». С тех пор мы работаем вместе. Для меня очень важно то, что мне порой даже не приходится что-то говорить, Джанпьеро сам понимает, что нужно от болида. Он смотрит на всё моими глазами, он знает, к какому пилотажу я привык.
С годами этот аспект становился всё сильнее. Сейчас я уже не могу себе представить выступление на Гран-при без Джанпьеро. Работа с инженером важна с точки зрения того, как можно включиться и выжать максимум по ходу уикенда», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.
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