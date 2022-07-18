В Зандворте выразили опасения по поводу нового контракта с Формулой-1

Руководитель автодрома в Зандворте Роберт ван Овердейк не уверен в новом контракте с Формулой-1.
«Всё не так просто, как кажется. Мы не Бахрейн и не можем позволить себе контракт до 2036 года. У нас нет поддержки властей, этап полностью финансируется частными компаниями. Одной успешной выручки с билетов мало. Переговоры с Формулой-1 начались, мы договорились, что ориентировочно к ноябрю достигнем ясности. В целом всё идёт хорошо, но для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, нам нужно финансирование», — приводит слова Роберта ван Овердейка GPBlog.
Нынешний контракт автодрома с Формулой-1 истекает по окончании этого сезона — он был подписан на три года с 2020-го, однако в первый сезон после подписания соглашения Гран-при был отменён из-за пандемии коронавируса.
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