Цунода пока не видит пользы от работы с психологом

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода оценил начало работы с психологом, нанятым «Ред Булл».
«Раньше я уже работал с психологом, начиная с выступлений в Формуле-2. Я был рад работать с ним. Именно он помог мне пробиться в Формулу-1. Он смог помочь мне добиться стабильности выступлений.
Сейчас в «Ред Булл» я работаю с новым психологом, это произошло четыре гонки назад. Сложно сказать, как это сейчас сработало. Если бы всё было хорошо, то я бы не попал в аварию с напарником в Великобритании, но, конечно, нам нужно больше времени. Психологу нужно меня понять и определить, в каком направлении нам двигаться.
Одна из проблем, которая сейчас ограничивает мои возможности, в том, что иногда за рулём болида мой мозг просто перегревается. Я знаю, что нужно становиться стабильнее. Надеюсь, появление психолога и по совместительству тренера сработает», — приводит слова Цуноды Autosport.
- 18 июля 2022
-
21:44
-
20:53
-
19:58
-
19:52
-
18:55
-
18:51
-
17:43
-
17:32
-
16:35
-
16:09
-
15:43
-
14:41
-
13:30
-
13:18
-
11:48
-
10:53
-
10:46
-
09:48
-
09:17
-
00:34
- 17 июля 2022
-
23:34
-
22:38
-
21:39
-
19:54
-
19:01
-
17:38
-
16:53
-
16:14
-
15:42
-
14:40
-
14:10
-
13:05
-
11:55
-
10:39
-
10:08