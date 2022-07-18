Цунода пока не видит пользы от работы с психологом

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода оценил начало работы с психологом, нанятым «Ред Булл».



«Раньше я уже работал с психологом, начиная с выступлений в Формуле-2. Я был рад работать с ним. Именно он помог мне пробиться в Формулу-1. Он смог помочь мне добиться стабильности выступлений.



Сейчас в «Ред Булл» я работаю с новым психологом, это произошло четыре гонки назад. Сложно сказать, как это сейчас сработало. Если бы всё было хорошо, то я бы не попал в аварию с напарником в Великобритании, но, конечно, нам нужно больше времени. Психологу нужно меня понять и определить, в каком направлении нам двигаться.



Одна из проблем, которая сейчас ограничивает мои возможности, в том, что иногда за рулём болида мой мозг просто перегревается. Я знаю, что нужно становиться стабильнее. Надеюсь, появление психолога и по совместительству тренера сработает», — приводит слова Цуноды Autosport.