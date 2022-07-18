Алонсо: я не давал никаких обещаний «Альпин»

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о новом контракте с командой.



«Я никогда не обещал «Альпин», что останусь. Мы должны поговорить обо всём во время летнего перерыва в чемпионате, как мне кажется. Так что в ближайшие несколько недель мы с командой всё обсудим. Я хотел бы понять, каковы ожидания «Альпин». И каким будет следующий шаг нашего проекта? Мне здесь комфортно, я чувствую себя как дома. Но я не давал никому гарантий.



Вряд ли мы сможем легко догнать «Мерседес». У них большая организация, и мы понимали, что рано или поздно они вернутся на самые высокие места. Нам же нужно работать на среднесрочную и долгосрочную перспективу», — приводит слова Фернандо Алонсо PlanetF1.