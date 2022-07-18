Штайнер — о будущем Мика Шумахера: «Феррари» нам не указ

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу будущего Мика Шумахера в команде.



«Я не буду вдаваться в детали нашего контракта с „Феррари“, и я не знаю условий их соглашения с Миком Шумахером. Но не нужно говорить, что указывать нам удет „Феррари“. Всё просто. Именно мы голосуем при выборе пилота», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport-Total.



Напомним, Мик Шумахер финишировал в двух последних гонках в очковой зоне. На Гран-при Австрии Шумахер показал шестой результат, а на этапе в Великобритании — восьмой.



Эти очки стали первыми для Мика, выступающего в Формуле-1 второй сезон. После Гран-при Австрии на его счету 12 баллов.



Лидирует в личном зачёте пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.