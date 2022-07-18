Розенквист: похоже, что Палоу не будет участвовать в гонках в следующем году

Пилот «Макларена» в IndyCar Феликс Розенквист заявил, что новобранец команды Алекс Палоу не будет нигде выступать в следующем сезоне. Ранее Палоу подписал контракт с британской командой, а слухи связали это с возможной заменой Даниэля Риккардо в Формуле-1.
«Я не знаю, что там происходит. Сейчас всё выглядит так, что Алекс вообще не будет участвовать в гонках в 2023 году. Эта история зависит от юристов и прочего. Это не моё дело. Думаю, мало что изменилось. Об этой сделке было известно несколько месяцев назад.
Моё будущее? Мы усердно работали с командой послендние два года, чтобы построить сильный коллектив. Я наконец-то могу выжать из машины максимум на большинстве этапов. В конце прошлого года я бы дал другой ответ. Но сейчас я счастлив там, где я есть. И я хочу тут и остаться.
Думаю, если бы Зак Браун был уверен, что я продолжу выступать в Формуле-Е, то он бы уже об этом сказал. Я хочу воспользоваться своим шансом», — приводит слова Розенквиста RaceFans.
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