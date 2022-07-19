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Риккардо рассказал о нынешних взаимоотношениях с Хельмутом Марко

Риккардо рассказал о нынешних взаимоотношениях с Хельмутом Марко
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о его взаимоотношениях со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко.

«Хельмут много раз наплевал на меня за эти годы, говорил, что мне не нужно было уходить. Но после моего ухода в этом не было никакой необходимости!

Я бы сказал так, конечно, в последнее время я гораздо меньше взаимодействую с Хельмутом Марко, но наши отношения остались прежними. Моё восхищение или уважение к этому человеку осталось неизменным. Он хороший человек. Это часть спорта, и мы продолжаем двигаться дальше. С его стороны нет никакого: «Я же говорил», — приводит слова Риккардо GrandPrix247.

Напомним, Риккардо ушёл из «Ред Булл» в 2018 году, его место в команде занял Пьер Гасли.

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