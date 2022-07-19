Алези: гонки Леклера приносят большой стресс и большое удовольствие

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези поделился мнением о выступлениях пилота «Феррари» Шарля Леклера.



«После победы в Австрии Леклер стал тем пилотом, который приносит мне радость от ожидания и просмотра Гран-при. Это большой стресс и большая радость. Ничто не сравнится с тем, что показывает Леклер каждое воскресенье. Думаю, это тот гонщик, который заставлял меня ждать, а затем смотреть Гран-при с максимальным вниманием и большим удовольствием. Он атакует и обгоняет, выполняет классные манёвры. Он исключительный гонщик.



«Феррари» может выигрывать везде, но им не хватает надёжности. Но лучше работать над быстрой машиной, чем выступать на надёжной, но медленной. Посмотрите на «Мерседес». И это можно сказать как о сегодняшнем дне, так и о будущем. Когда они решат свои проблемы в Маранелло, в течение следующих лет у них будет действительно сильная машина», — приводит слова Алези Corriere della Sera.