Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гоночный инженер «Ред Булл» рассказал, почему ему нравится работать с Ферстаппеном

Гоночный инженер «Ред Булл» рассказал, почему ему нравится работать с Ферстаппеном
Комментарии

Джанпьеро Ламбиазе, гоночный инженер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, объяснил, почему ему нравится работать с голландцем.

Ламбиазе работает с Ферстаппеном с тех пор, как гонщик начал выступать за австрийскую команду в 2016 году, и у них сложились крепкие рабочие отношения. Недавно Ферстаппен признался, что не видит себя в Формуле-1 без Ламбиазе.

«Любой, кто меняет команду, должен переработать гору новой информации. Но когда он пришёл, то уже чувствовал себя так, будто провел с нами несколько недель. Он впитал всё, почти обошел своего партнёра по команде в квалификации и в итоге выиграл гонку.

Отношения между гонщиком и гоночным инженером основаны на взаимном доверии. Чем более прямолинеен гонщик, тем больше он доверяет команде. Мой опыт показывает, что если гонщик перестает высказывать своё честное мнение о машине, результаты становятся хуже.

Макс прям, как и я. Это делает работу с ним очень открытой, честной и легкой», — приводит слова Ламбиазе Racingnews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022