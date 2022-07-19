Ферстаппен: хотел бы попробовать себя в гонках на выносливость

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в гонках на выносливость.



«Да, я бы точно хотел попробовать себя в гонках на выносливость. Там меньше давления, а сами гонки веселее. Возможно, я это сделаю и параллельно с карьерой в Формуле-1. Но, само собой, это будет не в ближайшие год-два, а позже. Мне кажется, такие гонки — нечто. «Ле-Ман», «Спа», «12 часов Себринга» или такой же марафон в Батерсте. Такой я дважды выиграл на симуляторе.



Пойти в ралли, как отец, я бы не хотел. Иногда нравится покататься на раллийной машине, но в целом считаю, что это опасно, поэтому не хотел бы участвовать в соревнованиях. И мне не нравится полагаться на указания штурмана, мне привычнее делать всё самостоятельно», — приводит слова Ферстаппена racingnews365.

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