Бергер объяснил, почему Ферстаппен сильнее Леклера

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о противостоянии «Ред Булл» и «Феррари» в этом сезоне, а также рассказал, в чём Макс Ферстаппен превосходит Шарля Леклера.

«Такая конкуренция, как в этом сезоне — это здорово для спорта. Но всё ещё должно стать лучше. После всех этих лет с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном приятно видеть две разные команды в борьбе за титул. Возвращение «Феррари» — это фантастика, и было бы здорово, если бы «Мерседес» тоже участвовал в борьбе, но мы уже видим хорошие гонки.

Леклер впечатляет меня своим талантом и скоростью. Однако когда дело доходит до гоночного мастерства, я вижу, что у Макса есть небольшое преимущество. Во время гонки он великолепен. Он использует любую возможность, умеет хорошо обгонять, хорош в борьбе «колесо в колесо» и умеет читать гонку, как никто другой. Ферстаппен, на мой взгляд, сейчас даже лучше, чем в прошлом году. Когда ты выигрываешь титул чемпиона мира, это снимает большое давление.

В прошлом году никто бы не поверил, что «Феррари» сделает такой большой шаг вперёд. Если бы вы сказали в прошлом году, что они будут вторыми в 2022-м, все бы посчитали, что это замечательный результат.



Сейчас они пытаются бороться за титул, но они не делали этого уже много лет. Они не готовы, как «Ред Булл», который в прошлом году боролся с Льюисом Хэмилтоном до последней гонки, уделяя внимание каждой мелочи. Потребуется ещё год или, возможно, два, чтобы «Феррари» была готова полностью готова к борьбе за титул», — приводит слова Бергера Racingnews365.