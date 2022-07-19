Хельмут Марко рассказал, когда собирается покинуть «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что собирается покинуть австрийскую команду только тогда, когда его уволят.
«Всё это — история страсти, я большой энтузиаст. Я люблю этот спорт и люблю побеждать. Ни одно из моих занятий не является для меня стрессом. Я чувствую себя хорошо и до тех пор, пока я могу продолжать делать эту работу должным образом и меня не уволят, я буду это делать!
Мы положили конец великому господству Мерседес, которое началось в 2014 году, когда был введен новый регламент на двигатели.
Мы много страдали все эти годы. Honda приложила много усилий, чтобы поставить качественный двигатель. А потом мы выиграли титул с членом нашей младшей команды, победив семикратного чемпиона мира. Конечно, это был величайший момент», — приводит слова Марко PlanetF1.
- 19 июля 2022
-
13:52
-
12:57
-
12:55
-
11:03
-
10:59
-
09:43
-
00:51
-
00:26
- 18 июля 2022
-
23:01
-
22:53
-
21:48
-
21:44
-
20:53
-
19:58
-
19:52
-
18:55
-
18:51
-
17:43
-
17:32
-
16:35
-
16:09
-
15:43
-
14:41
-
13:30
-
13:18
-
11:48
-
10:53
-
10:46
-
09:48
-
09:17
-
00:34
- 17 июля 2022
-
23:34
-
22:38
-
21:39
-
19:54