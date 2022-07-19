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Хельмут Марко рассказал, когда собирается покинуть «Ред Булл»

Хельмут Марко рассказал, когда собирается покинуть «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что собирается покинуть австрийскую команду только тогда, когда его уволят.

«Всё это — история страсти, я большой энтузиаст. Я люблю этот спорт и люблю побеждать. Ни одно из моих занятий не является для меня стрессом. Я чувствую себя хорошо и до тех пор, пока я могу продолжать делать эту работу должным образом и меня не уволят, я буду это делать!

Мы положили конец великому господству Мерседес, которое началось в 2014 году, когда был введен новый регламент на двигатели.

Мы много страдали все эти годы. Honda приложила много усилий, чтобы поставить качественный двигатель. А потом мы выиграли титул с членом нашей младшей команды, победив семикратного чемпиона мира. Конечно, это был величайший момент», — приводит слова Марко PlanetF1.

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