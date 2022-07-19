Экс-менеджер Михаэля Шумахера призвал его семью прекратить врать о состоянии гонщика

Бывший менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Вилли Вебер обратился к семье знаменитого пилота.
«Мне очень больно от происходящего. Сотни раз я пытался связаться с его женой Коринной, но она не отвечает. Спрашивал Жана Тодта, могу ли я навестить Михаэля в больнице, но мне говорили ждать. Я звонил снова, а мне не отвечали. Не ожидал такого отношения к себе. Они не дали мне увидеться с ним, сказав, что слишком рано, а теперь уже поздно.
Прошло девять лет. Может, пора сказать всё как есть. Я понимал их поведение, поскольку сам всегда делал всё, чтобы защитить личную жизнь Михаэля, но с тех пор мы слышим только ложь. Он был мне как сын, и даже сегодня больно об этом говорить», — цитирует Вебера Grand Prix.
Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга в результате падения на горнолыжном курорте. С того момента информации о здоровья знаменитого гонщика практически не поступает.
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