Магнуссен: никто не знает, на что на самом деле способен «Хаас»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу выступлений своей команды в нынешнем сезоне.

«Никто не знает, на что на самом деле способен «Хаас». В Австрии мы были четвёртой-пятой командой по скорости. Конечно, Альпин, Макларен и мы сами выглядели очень сильно в середине дистанции, и если мы сможем удержаться на одном уровне с ними, то это будет большой скачок для нас. Сейчас мы находимся на одном уровне с ними, и у нас нет пакетов обновления. Надеюсь, когда мы получим обновление, оно выведет нас вперёд.

Конечно же мы с воодушевлением ждем новинки, хотя с ними порой стоит быть осторожными. Другие команды, как кажется, не смогли особо сильно прибавить за счет своих последних новинок, но я надеюсь, что наши новинки помогут «Хаасу» прибавить», — приводит слова Магнуссена PlanetF1.