Расселл: кто есть в теннисе — Надаль, Федерер и Джокович? А в автоспорте только Хэмилтон

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о шагах, которые нужно проделать, чтобы стать лучшим. По мнению Расселла, необходимо найти свой путь, а не копировать то, что получалось у кого-то другого. В «Мерседес» Расселл перешёл в сентябре прошлого года. Ранее он выступал за «Уильямс».



«Я думаю, что вот уже несколько лет, как стало понятно, что нелегко менять команды и переходить на что-то новое, когда по другую сторону гаража уже есть опытный гонщик. В конце концов, это территория Хэмилтона. Он здесь уже 10 лет, он выиграл столько чемпионатов с этой командой, и они добились такого большого успеха вместе. Так что я никогда и не думал, что будет легко.



Они [Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер], вероятно, три величайших теннисиста всех времён, при этом у каждого из них совершенно разный подход. Думаю, что для того, чтобы быть лучшим или, по крайней мере, быть лучшей версией себя, не нужно просто копировать то, что уже делали лучшие.



Кого можно копировать в мире тенниса? Надаля? Федерера? Джоковича? Очевидно, что в мире автоспорта пока есть только Хэмилтон, но эта аналогия навела меня на мысль о необходимости делать то, что правильно лишь для тебя, как это сделали эти три великих теннисиста», — приводит слова Расселла F1i со ссылкой на Beyond the Grid podcast.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: