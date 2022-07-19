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Полиция установила преступников, укравших у Шарля Леклера дорогие часы

Полиция установила преступников, укравших у Шарля Леклера дорогие часы
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Полиция установила имена преступников, которые украли у пилота команды «Феррари» Шарля Леклера дорогие часы. Об этом информирует издание Il Mattino.

Леклера обокрали, когда он фотографировался с болельщиками во время прогулки перед Гран-при Эмилии-Романьи. Сообщается, что воры с самого начала столкнулись с трудностями — часы Шарля просто никто не хотел покупать, отказывались даже «постоянные клиенты». Дело в том, что на них было выгравировано имя владельца, что отпугивало многих потенциальных покупателей. В итоге злоумышленники сбыли часы по заниженной цене испанскому бизнесмену. Пока имена преступников полиция не называет, известно лишь, что это три неаполитанца.

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