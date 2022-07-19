Фернандо Алонсо выступил с призывом к «Альпин»

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо призвал команду не медлить с разработкой болида версии 2023 года.

«Не думаю, что нам будет легко. «Мерседес» — огромная организация, и мы знали, что рано или поздно они вернутся в борьбу. Если мы хотим совершенствоваться так же, как они, это вопрос средне- или долгосрочной перспективы. Поэтому, как мне кажется, нам важно начать разработку машины следующего года, причём начать нужно достаточно быстро, чтобы не ставить под угрозу этот проект.



Большие команды могут начать разработку машины следующего года и в то же время продолжать улучшать нынешнюю версию машины. Для других команд это более сложная задача», — приводит слова Алонсо Autosport.

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