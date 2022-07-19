Маттиа Бинотто объяснил, почему в «Феррари» не отдают предпочтение одному пилоту

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему руководство команды не пытается отдать приоритет одному пилоту по ходу нынешнего сезона.

«Приоритет на трассе имеет машина, которая идёт быстрее. И мы считаем, что это лучшее решение, особенно на данном этапе чемпионата. Если на поздней стадии появится гонщик с большими возможностями, то мы отдадим приоритет ему, но этого пока не произошло. И нам нужно справляться с этим. Хотя я рад наблюдать за борьбой наших пилотов.

В первую очередь мы стремимся к набору командных очков. Понятно, есть и личное первенство. Но я более чем уверен, что, делая ставку на командные очки, мы будем успешны и в зачёте пилотов», – приводит слова Бинотто издание PlanetF1.