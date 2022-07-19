Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, за какой футбольный клуб болеет

Чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что является болельщиком футбольного клуба ПСВ, и независимо от исхода матча всегда относится к соперникам своей любимой команды уважительно.
«Я фанат ПСВ. Но когда я смотрю отличный футбольный матч, то наслаждаюсь им, независимо от того, выиграет моя команда или проиграет. Было бы здорово, если бы поведение болельщиков в нашем виде спорта было таким же. И, несмотря на всю борьбу, они относились бы к соперникам с уважением», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365 со ссылкой на F1-Insider.
Ферстаппен в настоящее время является лидером общего зачёта пилотов Формулы-1. В его активе 208 очков. У идущего на втором месте гонщика «Феррари» Шарля Леклера 170 баллов.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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