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Макс Ферстаппен — о болельщиках Ф-1: позор, что порой они реагируют как футбольные фанаты

Макс Ферстаппен — о болельщиках Ф-1: позор, что порой они реагируют как футбольные фанаты
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил сожаление, что болельщики Формулы-1 порой ведут себя слишком агрессивно.

«Прежде всего хотел бы отметить, что в каждой стране болельщики на трибунах определяют атмосферу. Но, в принципе, как мне кажется, это позор, что болельщики [в автоспорте] порой реагируют как футбольные фанаты. Многие из них всегда освистывают соперников. В Голландии освистывают Льюиса, в Англии — меня. Очень жаль, что так происходит, потому что мы часто проводим чрезвычайно жёсткие и качественные бои. Нужно уважать своего противника», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365 со ссылкой на F1-Insider.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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