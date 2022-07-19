Макс Ферстаппен — о болельщиках Ф-1: позор, что порой они реагируют как футбольные фанаты

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил сожаление, что болельщики Формулы-1 порой ведут себя слишком агрессивно.



«Прежде всего хотел бы отметить, что в каждой стране болельщики на трибунах определяют атмосферу. Но, в принципе, как мне кажется, это позор, что болельщики [в автоспорте] порой реагируют как футбольные фанаты. Многие из них всегда освистывают соперников. В Голландии освистывают Льюиса, в Англии — меня. Очень жаль, что так происходит, потому что мы часто проводим чрезвычайно жёсткие и качественные бои. Нужно уважать своего противника», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365 со ссылкой на F1-Insider.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: