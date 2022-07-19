Фернандо Алонсо назвал единственную вещь, которую следует улучшить «Альпин» в авто
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказал мнение, что единственное, что следует улучшить его команде, — это преодоление медленных поворотов.
«Я думаю, что мы чувствуем себя немного не в своей тарелке на некоторых поворотах. Вот что я скажу — медленные повороты сейчас не наша сильная сторона. В Баку мы видели много медленных поворотов, и некоторые команды там проявили себя очень здорово. У «Альфа Таури» пятое место, «Астон Мартин» тоже был хорош. Так что на некоторых трассах такие команды снова могут ожить. При этом я не думаю, что в нашей машине есть слабое место, но всё-таки есть моменты, которые нужно улучшить», — приводит слова Алонсо Autosport.
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