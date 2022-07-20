Источник: Риккардо пока не продлил контракт с «Маклареном», несмотря на желание остаться

Пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо пока не активировал опцию продления контракта, несмотря на недавнее заявление о нежелании уходить из команды, сообщает издание NBC Sports. У гонщика есть время до сентября.

Напомним, ранее прошёл слух, что Себастьян Феттель или Александр Албон может заменить Риккардо уже в следующем сезоне, однако последний выступил с заявлением, сообщив, что не собирается уходить из Формулы-1.

«Всё больше и больше слухов вокруг моего будущего в Формуле-1. Так вот, я бы хотел лично прояснить ситуацию. Я остаюсь приверженным «Макларену» до конца следующего года и не собираюсь уходить из этого спорта», – сказал пилот.

Ранее слухи о скорой замене Риккардо опроверг генеральный директор «Макларена» Зак Браун.