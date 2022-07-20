Источник: Риккардо пока не продлил контракт с «Маклареном», несмотря на желание остаться
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Пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо пока не активировал опцию продления контракта, несмотря на недавнее заявление о нежелании уходить из команды, сообщает издание NBC Sports. У гонщика есть время до сентября.
Напомним, ранее прошёл слух, что Себастьян Феттель или Александр Албон может заменить Риккардо уже в следующем сезоне, однако последний выступил с заявлением, сообщив, что не собирается уходить из Формулы-1.
«Всё больше и больше слухов вокруг моего будущего в Формуле-1. Так вот, я бы хотел лично прояснить ситуацию. Я остаюсь приверженным «Макларену» до конца следующего года и не собираюсь уходить из этого спорта», – сказал пилот.
Ранее слухи о скорой замене Риккардо опроверг генеральный директор «Макларена» Зак Браун.
Новость по темеЗак Браун опроверг слухи о замене Даниэля Риккардо
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