Экс-менеджер Михаэля Шумахера: скучаю, он мне как сын. Хотелось быть рядом и всё исправить

Бывший менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал о том, какие слова ему хотелось бы сказать легендарному немецкому гонщику Формулы 1.



«Михаэля невозможно описать одним словом. Я бы назвал его гениальным человеком, прямолинейным и упрямым парнем. И он фантастический водитель, гонщик с другой планеты. Что мне хотелось бы сказать ему?.. Что всегда буду рядом, чтобы всё исправить. Я бы сказал ему, что скучаю по нему. Он мне как сын, и мне до сих пор больно говорить об этом», – приводит слова Вебера Sportskeeda.



Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил очень серьёзные травмы головы во время катания на лыжах в Альпах. После этого в прессу поступал минимум информации о его состоянии здоровья. Вебер заявил, что многократно пробовал связаться с супругой Михаэля Коринной, однако она ему не отвечает.