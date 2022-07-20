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Экс-менеджер Михаэля Шумахера: скучаю, он мне как сын. Хотелось быть рядом и всё исправить

Экс-менеджер Михаэля Шумахера: скучаю, он мне как сын. Хотелось быть рядом и всё исправить
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Бывший менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал о том, какие слова ему хотелось бы сказать легендарному немецкому гонщику Формулы 1.

«Михаэля невозможно описать одним словом. Я бы назвал его гениальным человеком, прямолинейным и упрямым парнем. И он фантастический водитель, гонщик с другой планеты. Что мне хотелось бы сказать ему?.. Что всегда буду рядом, чтобы всё исправить. Я бы сказал ему, что скучаю по нему. Он мне как сын, и мне до сих пор больно говорить об этом», – приводит слова Вебера Sportskeeda.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил очень серьёзные травмы головы во время катания на лыжах в Альпах. После этого в прессу поступал минимум информации о его состоянии здоровья. Вебер заявил, что многократно пробовал связаться с супругой Михаэля Коринной, однако она ему не отвечает.

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