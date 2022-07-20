Марко: появление Ферстаппена в «Ред Булл» — переломный момент в карьере Риккардо

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что переход Макса Ферстаппена в команду стал «переломным моментом» для Даниэля Риккардо и его будущего в австрийском коллективе.
«Риккардо — весёлый, прирождённый талант с выдающимися навыками управления болидом. Я помню, как на самом первом отборе он вышел из последнего поворота. Его занесло, но он сумел вернуть всё под контроль и даже выиграть некоторое время.
Ещё до того, как он пришёл в «Ред Булл», его карьера всё время шла по восходящей траектории. В свой первый год в команде он опередил Феттеля по победам (3-0).
Но появление Макса Ферстаппена на сцене стало переломным моментом в его карьере. Вместо того чтобы принять бой, он хотел сохранить дистанцию. И вы знаете, что произошло дальше. Это очень плохо!
С ним всегда было приятно работать. Его скорость сопоставима с той, что демонстрирует Макс, но ему просто не хватает той предельной последовательности», — приводит слова Марко Racingnews365.
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