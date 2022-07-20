Де Врис выступит за «Мерседес» в практике перед Гран-при Франции вместо Хэмилтона

Стало известно, что чемпион Формулы-E Ник де Врис выступит в составе «Мерседеса» в практике на Гран-при Франции. Он заменит семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Об этом немецкая команда сообщила в своих социальных сетях.

Ник де Врис проведёт сессию в рамках запланированной программы для молодых пилотов. Напомним, в 2022 году команды обязаны провести как минимум две практики с новичками.

Ранее бывший пилот Формулы-1 и нынешний промоутер DTM Герхард Бергер высказал мнение о том, что у «Мерседеса» нет шансов на победу в Гран-при Франции.