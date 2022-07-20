На «Игоре Драйв» рассказали, какую скорость могут развить болиды Ф-1 на обновлённой трассе

Директор гоночных трасс «Игора Драйв» Андреа Беноцци раскрыл характеристики трассы «Игора Драйв» после открытия новой конфигурации. Теперь длина трассы составляет более пяти километров. В частности Беноцци рассказал, какую максимальную скорость могли бы развивать нынешние болиды Формулы-1.



«Если учитывать регламент Формулы-1 2022 года, то по симулятору получалось 325 км/ч. Время круга — 1:22. Трассу удлинили в том числе для того, чтобы получить время, среднее для всех трасс такого уровня в мире.



Мы не просто удлинили трассу, модернизировался и прежний участок. Мы хотели повысить зрелищность: чтобы получалось шоу и чтобы было интересно пилотам. Считаю, мы получили шикарный результат, хотя было нелегко. В каких-то аспектах требования от Ф-1 и MotoGP не пересекаются, и в том числе поэтому мы дорабатывали ранее построенную трассу. Она прежде не была омологирована для мотогонок, были необходимы дополнительные работы, чтобы получить самую высокую категорию. Теперь мы получили трассу, которая может принимать как Ф-1, так и MotoGP», — передаёт слова Беноцци корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.