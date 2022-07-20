Советник президента РАФ — об отмене Гран-при России Ф-1: это непорядочно со стороны ФИА

Советник президента РАФ Сергей Иванов прокомментировал открытие новой конфигурации трассы «Игора Драйв», которая с 2023 года должна была принимать Гран-при России Формулы-1.
«Трасса отличная: многофункциональная, интересная. Сейчас такая ситуация, что есть трудности: нам обрезали международные соревнования, что непорядочно со стороны ФИА. Они нарушили олимпийскую хартию, смешали политику со спортом. Так что мы вынуждены пока отложить то, что здесь планировалось. Ф-1 украсила бы «Игору» и российский автоспорт, были бы и другие соревнования.
Но спорт не умрёт. Я замечал, что когда становится трудно, то почему-то наоборот возникает рывок, прорыв. Так было со «Смоленским кольцом», Moscow Raceway. Так что я уверен, что трасса будет загружена», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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