Норрис: Расселл очень хорошо справился с переходом в большую команду

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Я думаю, он и раньше выступал впечатляюще. Он проделал огромную работу с Льюисом. Переход в большую команду, где всегда больше давления, больше нервов, я думаю, он очень хорошо справился с этой ролью. Так что впечатляет то, что он всегда на высоте, не считая, наверное, Сильверстоуна, который был худшим уикендом в его карьере.

Думаю, что люди меняются из-за давления и нервов, связанных с участием в Формуле-1, с разными командами, с обстановкой, в которой ты находишься. Наверное, в команде, испытывающей проблемы, чувствуешь себя свободнее. Если выступаешь хорошо, появляется ощущение, что это ты справился. Вы чувствуете себя немного свободнее, когда вы находитесь в команде, которая борется за победы и добивается успеха», — приводит слова Норриса Autosport.