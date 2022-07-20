Гасли рассказал о серьёзном обновлении болида «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями перед предстоящим Гран-при Франции.
«Я всегда предпочитаю смотреть вперёд и надеюсь, что всё станет намного лучше с обновлениями, которые мы получим на машине в этот уикенд. Они в основном касаются аэродинамики и должны обеспечить реальный рост производительности, поэтому я очень хочу опробовать их на «Поль Рикаре» в надежде, что они смогут вернуть нас в борьбу за очки.
Это особенный уикенд, поскольку это моя домашняя гонка, особенно в этом году, так как существует некоторая неопределённость в отношении будущего Гран-при Франции. Мы не уверены, останется ли он в календаре или нет на следующий год, поэтому я хочу насладиться моментом и разделить его со всеми моими болельщиками, сторонниками и французскими любителями гонок Формулы-1. Фактически, мы организовали специальную трибуну Гасли у шиканы на задней прямой для моих болельщиков. Приятно иметь возможность сделать что-то более личное и пообщаться с ними чуть больше, чем обычно. Это будет хорошая атмосфера, и я надеюсь, что мы сможем выступить достаточно хорошо, чтобы показать хороший результат перед французской публикой», — приводит слова Гасли официальный сайт команды.
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