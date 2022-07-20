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Кубица заменит Боттаса в практике перед Гран-при Франции

Кубица заменит Боттаса в практике перед Гран-при Франции
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Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица проведёт первую сессию свободных заездов перед Гран-при Франции. Он заменит финского пилота Валттери Боттаса. Об этом команда сообщила в своих социальных сетях.

Ранее Роберт заменил Гуаньюя Чжоу в практике в Барселоне.

Сегодня также стало известно, что чемпион Формулы-E Ник де Врис выступит в составе «Мерседеса» в практике на Гран-при Франции. Он заменит семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Ранее пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями перед предстоящим Гран-при Франции.

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