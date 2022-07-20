Феттель во Франции проведёт демонстрационные заезды на «Астон Мартин» 1922 года

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель проведёт демонстрационные заезды на машине 1922 года перед Гран-при Франции, сообщает официальный сайт команды.
Машина 1922 года с индексом ТТ1 стала первым автомобилем «Астон Мартин», принявшим участие в Гран-при. Это произошло во французском Страсбурге 15 июля 1922 года.
В той гонке за рулём машин «Астон Мартин» выступили британские пилоты Клайв Гэллоп и Луис Зборовски. Обоим гонщикам не удалось добраться до финиша, а победу в том Гран-при одержал итальянский гонщик Фелице Наваррор за рулём «Фиата-804».
«История автоспорта — моя страсть, а заезд на одном из оригинальных болидов «Астон Мартин» 1922 года станет особенным событием», — прокомментировал предстоящие демозаезды Феттель.
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