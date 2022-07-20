Вассёр: Чжоу соответствует всем требованиям, я доволен его выступлениями

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался о работе китайского гонщика Гуаньюя Чжоу.



«На старте сезона мы определили краткосрочные цели — попасть во второй сегмент квалификации, заработать очки и так далее. Чжоу соответствует всем требованиям. Он прошёл во второй сегмент уже на этапе в Бахрейне, также заработал очки. После этого он прогрессировал шаг за шагом, несмотря на проблемы с надёжностью.



Мы не говорили, но я очень доволен его очками в Монреале, он заслужил это. Чжоу идеально работает в машине и вне её. Он всегда добавляет мотивации парням в команде, он настроен очень позитивно.



Все довольны его нынешними выступлениями, это комфортная ситуация, оба наших пилота показывают результаты. Чжоу же нужно сосредоточиться на себе. Я более чем доволен проделанной работой», — приводит слова Вассёра Motorsport.