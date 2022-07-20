Деймон Хилл: Мик Шумахер сделал большой шаг вперёд

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о выступлениях немецкого гонщика «Хааса» Мика Шумахера в нынешнем сезоне.



«Мик Шумахер сделал большой шаг вперёд. Казалось, что всё идёт совершенно не по плану, но затем он вдруг оттолкнулся от дна. В Формуле-2 он тоже медленно учился, но в конце концов смог победить. Его отец Михаэль пришёл в Формулу-1 полностью сформировавшимся пилотом, но Мику нужно дать немного времени. Он многое пережил, пока рос.



Наличие такого напарника, как Кевин Магнуссен, тоже стало для него шоком. Такое может отбросить вас назад, вам нужно перегруппироваться. Конкуренция очень жестокая, напряжённая, но нужно прекрасно понимать свои цели», — приводит слова Хилла PlanetF1.