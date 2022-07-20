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«Думал, британские фанаты меня возненавидят». Риккардо — о том, как ударил Норриса по лицу

«Думал, британские фанаты меня возненавидят». Риккардо — о том, как ударил Норриса по лицу
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Пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо рассказал о своих чувствах после того, как он ударил своего напарника Ландо Норриса мячом на Гран-при Великобритании.

Перед стартом этапа в Сильверстоуне напарники скакали на мячах-прыгунах на стартовой прямой Сильверстоуна. Норрис пытался сжульничать, пробежав расстояние с мячом в руках, и получил по лицу от Даниэля.

«Я будто вернулся в школу. Когда ты сделал что-то не то и думаешь: «О, нет». Ты знаешь, что тебя вызовут к учителю или директору. Как только мяч вылетел из моих рук, я подумал, что партнёр упадёт на спину и получит травму перед домашними трибунами. Британские фанаты меня бы возненавидели, если бы Ландо травмировался и не смог выступить. Эти мысли проскочили у меня в голове. Я тут же пожалел о содеянном. К счастью, наверху решили, что Ландо не получит травму и всё будет хорошо», — рассказал Риккардо в интервью YouTube-каналу JOE.

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