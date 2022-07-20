Rich Energy вновь оказалась в центре скандала со спонсорским соглашением

Компания по производству энергетических напитков Rich Energy, ранее выступавшая в качестве спонсора американской команды «Хаас», вновь оказалась в центре неприятной истории, связанной с австопортом, сообщает PlanetF1.



На прошлой неделе Rich Energy выпустила неожиданное заявление о прекращении сотрудничества с командой OMG Racing, выступающей в британском супербайке в связи с окончанием срока контракта.

«Во-первых, если бы правда о провале сотрудничества с „Хаасом“ вышла наружу, а я надеюсь, что скоро так и будет, то никто бы не смог даже посметь критиковать нас. Любое предположение о какой-то „гнусной“ деятельности является клеветой и не соответствует действительности. Что касается OMG, то они действовали непрофессионально, в том числе, игнорируя запросы наших юристов на протяжении многих месяцев. По этой причине мы и расторгли соглашение. Они знали об этом много недель назад, но не смогли вернуться к конструктивным переговорам. Мы ждём честности и профессионализма от наших партнёров», — заявил Уильям Стори.

Однако сегодня команда OMG Racing выступила с заявлением, в котором разъяснила, что не имеет никакого отношения к бренду Rich Energy, и, фактически, не имела такового на протяжении всего спонсорского соглашения — по заявлению коллектива, их спонсорами была компания RichOMG Limited, которая является владельцем прав на продажу и распространение напитков Rich Energy. При этом, по словам представителей команды, это соглашение остаётся действительным и по сей день, несмотря на заявления Уильяма Стори, СЕО Rich Energy.

Напомним, в 2019 году Rich Energy стала титульным спонсором «Хааса», однако позднее стороны разорвали контракт. Расторжение сопровождалось скандалом — Стори в своих социальных сетях неоднократно критиковал команду. Апогеем ссоры стал момент, когда Стори сравнил болиды «Хааса» с молоковозом.