Давид Шумахер: Мик стал действовать более расслабленно

Двоюродный брат Мика Шумахера Давид поделился мнением о влиянии последних выступлений на психологическое состояние кузена.



«Мик проделал хорошую работу и сильно прибавил, в том числе в сравнении с напарником по команде. Он выступает на уровне Кевина Магнуссена, а иногда демонстрирует даже более высокую скорость. Когда удаётся заработать очки и ослабить узел, ты чувствуешь, как прессинг становится всё слабее. Мик стал действовать гораздо более расслабленно и получать удовольствие от работы за рулём.



У меня так же было в Формуле-3 — я долго не мог заработать очки, но затем мне удалось выиграть гонку. Эта победа вытащила меня из психологической ямы, в которую я опускался всё глубже. Я стал получать удовольствие от гонок. Когда ты борешься впереди, ездить намного веселее», — приводит слова Давида Шумахера Speedweek.