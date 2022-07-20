Давид Шумахер: Мик стал действовать более расслабленно

Двоюродный брат Мика Шумахера Давид поделился мнением о влиянии последних выступлений на психологическое состояние кузена.
«Мик проделал хорошую работу и сильно прибавил, в том числе в сравнении с напарником по команде. Он выступает на уровне Кевина Магнуссена, а иногда демонстрирует даже более высокую скорость. Когда удаётся заработать очки и ослабить узел, ты чувствуешь, как прессинг становится всё слабее. Мик стал действовать гораздо более расслабленно и получать удовольствие от работы за рулём.
У меня так же было в Формуле-3 — я долго не мог заработать очки, но затем мне удалось выиграть гонку. Эта победа вытащила меня из психологической ямы, в которую я опускался всё глубже. Я стал получать удовольствие от гонок. Когда ты борешься впереди, ездить намного веселее», — приводит слова Давида Шумахера Speedweek.
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