Глава Rich Energy: за рулём «Рено» я был быстрее большинства гонщиков Формулы-1

Глава компании Rich Energy Уильям Стори высказался о своём заезде за рулём машины Формулы-1 «Рено» на автодроме «Поль Рикар» во Франции в 2019 году.
«С нетерпением жду Гран-при Франции на трассе «Поль Рикар» в эти выходные. Мне понравилось пилотировать машину «Рено» на трассе, я был быстрее большинства профессиональных гонщиков», — написал Стори в своих социальных сетях, прикрепив видео трёхлетней давности.
Ранее стало известно, что его компания вновь оказалась в центре неприятной истории, связанной с автоспортом.
Напомним, в 2019 году Rich Energy стала титульным спонсором «Хааса», однако позднее стороны разорвали контракт. Расторжение сопровождалось скандалом — Стори в своих социальных сетях неоднократно критиковал команду. Апогеем ссоры стал момент, когда Стори сравнил болиды «Хааса» с молоковозами.
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