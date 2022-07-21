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Шовлин: «Мерседес» уже наступает на пятки «Ред Булл» и «Феррари»

Шовлин: «Мерседес» уже наступает на пятки «Ред Булл» и «Феррари»
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин считает, что немецкая команда способна уже в этом сезоне начать одерживать победы в Гран-при Формулы-1.

«Я всегда считал, что мы можем выигрывать гонки в этом сезоне, и настрой в команде именно такой. Темп развития, благодаря которыму мы прошли путь от середняков до тех, кто наступает на пятки «Ред Булл» и «Феррари» в последних гонках, со временем позволит нам догнать их. На данный момент мы недостаточно быстры. Нам нужно ещё две или три десятых сверх того, что мы имеем, и мы просто сосредоточены на том, чтобы сократить этот разрыв.

Мы уже продемонстрировали хорошее развитие, и самое обнадёживающее то, что мы понимаем, как развиваться в рамках новых правил», — приводит слова Шовлина RacingNews365.

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