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Михаэль Шумахер представлен к специальной государственной награде

Михаэль Шумахер представлен к специальной государственной награде
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Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер удостоен государственной премии земли Северный Рейн-Вестфалия, уроженцем которой он и является.

Данная премия является высшей наградой региона, к которой может быть представлен гражданский человек. Присуждается она, как правило, тем, кто внёс вклад в деятельность региона. Шумахер награждён за выдающиеся спортивные достижения и работу на благо общества. На самой церемонии присутствовали жена Михаэля Коринна и его дочь Джина-Мария. Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт выступил с торжественной речью.

В предыдущие два года награда не вручалась в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжёлые травмы головного мозга после падения на горнолыжном курорте. С того времени гонщик не появлялся на публике и информация о его состоянии здоровья практически не поступает.

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