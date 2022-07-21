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Экс-руководитель «Феррари»: мы смотрим гонки вместе с Михаэлем Шумахером

Экс-руководитель «Феррари»: мы смотрим гонки вместе с Михаэлем Шумахером
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Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт выступил с речью на церемонии вручения государственной награды семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру.

На церемонии, помимо Тодта, присутствовали жена Шумахера Коринна и его дочь Джина-Мария. Пилот «Хааса» Мик Шумахер не смог посетить мероприятие.

«Мы видимся с Михаэлем как минимум два раза в месяц. Я не оставляю его одного. Он, Коринна, его семья, мы вместе пережили очень много всего. Мне не нужно скучать по Михаэлю, ведь мы с ним видимся. Мы смотрим гонки вместе с ним. Но я однозначно скучаю по тому, что мы делали вместе. Что касается награды, то это очень эмоциональный момент для меня. Я очень горжусь Михаэлем. В каком-то смысле я считаю его особенным. Коринна, Мик и Джина тоже особенные для меня. Все они стали частью моей семьи», — цитирует Тодта PlanetF1.

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