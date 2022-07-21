«Хаас» не будет обновлять машину после Гран-при Венгрии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что после Гран-при Венгрии в команде не будут работать над существенными обновлениями машины.



В Венгрию «Хаас» привезёт обновлённые болиды, но во второй части сезона переключится на работу над машиной, которая будет представлена в 2023 году.



«Мы привезём большое обновление на Гран-при Венгрии и закончим на этом. Нам необходимо сосредоточиться уже на следующем сезоне. Это позволит нам выиграть больше, чем вложения в нынешний болид», — приводит слова Штайнера RaceFans.



Напомним, на данный момент пилот «Хааса» Кевин Магнуссен располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов с 22 очками. Его напарник Мик Шумахер набрал 12 очков и занимает 15-е место.

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