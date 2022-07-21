Команда NASCAR показала тизер с подготовкой Квята к дебюту в чемпионате

Пресс-служба команды американской серии NASCAR Team Hezeberg в своих социальных сетях анонсировали дебют Даниила Квята в чемпионате.
Ожидается, что российский гонщик примет участие в этапе чемпионата NASCAR Cup в сезоне-2022. Ранее американский журналист Боб Покрасс уже сообщал, что Квят получил разрешение от NASCAR на участие в турнире, а также провёл тренировку на овале.
Напомним, Даниил Квят с 2014 по 2020 год выступал в Формуле-1. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году. По итогам того же сезона Квят занял седьмое место в общем зачёте, что является его высшим достижением в серии.
Весной Квят и Роман Русинов отказались подписать документ Международной автомобильной федерации, который позволил бы им выступать с российской лицензией.
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