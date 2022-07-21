Мазепин ответил, от чего зависит его дальнейшее участие в ралли-марафонах

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин высказался по поводу своего дальнейшего участия в ралли-марафонах.



«Моё участие в ралли-рейдах зависит исключительно от того, получаю ли я удовольствие от этих гонок. У меня есть большое дело, которым я занимаюсь ежедневно, много времени провожу в офисе, развивая свой благотворительный фонд «Мы выступаем как один». Поэтому для меня это уникальная возможность убежать от сидячей рутинной работы и погонять по бездорожью, что я очень люблю, и посмотреть Россию, приехав в те места, в Калмыкию, Чечню, Дагестан, куда я, возможно, без весомых причин не поехал бы в ближайшем будущем.



Я в этой дисциплине на свободных началах — ни с кем контрактом я не связан, нет никаких обязательств — и на данный момент я получил исключительно положительные эмоции. Но я не хочу связывать себя оковами и говорить, что я буду делать дальше. Я получаю удовольствие от свободы выбора и ценю это, поскольку у меня как у спортсмена в последние годы её было не очень много. Очень хочу остаться в этом состоянии настолько долго, насколько это возможно.



Мне очень понравилось, я получил суперудовольствие и, вероятно, ещё окажусь перед вами, журналистами, в статусе пилота-участника ралли-рейдов», — сказал Мазепин в интервью «Чемпионату».