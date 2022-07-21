ФИА утвердила лишь три спринта в календаре Формулы-1 на 2023 год

Календарь Формулы-1 на 2023 год будет включать три спринтерские гонки, подтвердила ФИА.
Предложение Формулы-1 увеличить количество спринтерских гонок с трех до шести не было одобрено ФИА в начале этого года.
Руководящий орган спорта выпустил первый свод правил на предстоящий сезон. В них говорится, что «спринтерская сессия будет проводиться не более чем на трёх соревнованиях». Формат субботних гонок не изменился по сравнению с теми, которые проходят в рамках чемпионата в этом году.
Формула-1 ввела формат спринта на трех соревнованиях в прошлом году. Однако попытки увеличить количество спринтерских гонок неоднократно срывались.
Правила следующего года ещё могут быть изменены, если это будет одобрено подавляющим большинством комиссии Формулы-1. Для этого необходимо 28 из 30 голосов, которые распределяются между 10 командами (по одному голосу) и представителями ФИА и руководства Формулы-1 (по 10 голосов). Затем изменения должны быть одобрены Всемирным советом по автоспорту.
- 21 июля 2022
-
16:23
-
15:34
-
15:06
-
14:56
-
14:48
-
13:05
-
12:47
-
12:24
-
11:21
-
10:36
-
09:44
-
01:03
-
00:52
- 20 июля 2022
-
23:56
-
22:53
-
22:20
-
21:53
-
20:59
-
20:48
-
20:00
-
19:51
-
18:55
-
18:49
-
18:01
-
17:25
-
16:39
-
16:06
-
15:05
-
13:45
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
11:56