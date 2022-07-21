Мазепин высказался о возможности перехода в зачёты грузовиков или прототипов

Бывший пилот Формулы-1 и победитель ралли-рейда «Шёлковый путь» в классе мотовездеходов Никита Мазепин высказался о возможном переходе в зачёт грузовиков или прототипов.
«Зачёт Т1? Если честно, была такая идея. Я посмотрел машину Владимира Васильева на уровень и качество автомобиля, и меня она очень привлекла. Это по-настоящему быстрые машины с высоким уровнем технической подготовки, и я, наверное, хотел бы на них выступить. Но смущает, что в этом классе всего два человека. Тяжело реально понять свой уровень, когда с тобой борются два пилота, и это отталкивает.
Конечно же, короли ралли-рейдов — это грузовики. Очень бы хотелось когда-то выступить в экипаже «КАМАЗ-мастер». Но, пообщавшись с гонщиками, я понял, что они очень опытные и возрастные, так что мне в мои 23 года некуда спешить в T4. Наверное, на какое-то время я ещё останусь в своём классе», — сообщил Мазепин в интервью «Чемпионату».
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