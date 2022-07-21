Ферстаппен: точно знаю, что не буду гоняться в возрасте Алонсо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не планирует выступать в Формуле-1 так же долго, как это делает испанский гонщик Фернандо Алонсо.



«Я, безусловно, хотел бы выиграть как можно больше титулов, но не буду тратить время, размышляя о том, сколько раз я могу стать чемпионом гипотетически. От небольшого количества титулов я не стану впадать в депрессию. Мой действующий контракт рассчитан до 2028 года, а дальше будет видно, но могу точно сказать, что я не будут гоняться в Формуле-1 в возрасте Алонсо.



Поймите меня правильно, это важная часть моей жизни, но есть и другие важные аспекты жизни. Я с четырёх лет гоняюсь, это постоянное давление. В какой-то момент я пойму, что уже хватит», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.