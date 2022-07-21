Вольф: карма существует. Если ты побеждаешь неправильно, то это продлится недолго

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о амбициях команды на десятилетия вперёд.
«Я не считаю происходящее трудностями — я переживал и гораздо более тяжёлые времена, и речь не только о Формуле-1. Я в собственной зоне комфорта. Я бы сказал, что получаю удовольствие от того, что сейчас мы не смогли найти верное решение, потому что это основа будущего успеха. Мы выиграли восемь чемпионатов подряд, чего не было в любом другом виде спорта. И я понимаю, почему.
Сейчас все факторы сложились, и нам тяжело, но всё дело в физике — мы ошиблись. В команде те же люди, с теми же амбициями, энергией, возможностями, финансированием. Возможно, нам стоит поменять кое-какие вещи, потому что психология играет огромную роль, однако я верю, что команда обладает всем необходимым для успеха.
Не думаю, что наша концепция внезапно станет на секунду быстрее всех к концу сезона, но, думаю, если мы догоним конкурентов, то это будет успехом. Так что к финишу сезона за победы станут бороться три команды или больше.
Несколько лет назад я впитал психологию победы любой ценой». Американский путь, на котором ты уничтожаешь конкурентов во что бы то ни стало. Сейчас я всё ещё хочу выигрывать, но выигрывать правильно. У меня есть ценности и настрой, которые я буду отстаивать в команде. Верю в скромность, порядочность и прозрачность. Это те составляющие, которые важны в долгосрочной перспективе.
Если ты побеждаешь, но побеждаешь неправильно, то это продлится недолго. И карма существует. Мне интересны не одна гонка или один сезон. Речь о 10, 20 годах. Я мыслю длительными периодами, потому что являюсь совладельцем команды. Мой срок не закончится с окончанием контракта, так что стоит смотреть дальше своего «срока годности». Я хотел бы в будущем сказать, что мы действовали правильно и добились успеха.
Я получаю огромное удовольствие от работы с нашими людьми, от непрекращающегося стремления к процветанию, победам, погоне, от постоянного развития команды. Пусть не заканчивается, а остальное — лишь статьи в Википедии, которую никто всё равно не читает», — приводит слова Тото Вольфа Square Mile.
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