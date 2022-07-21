Одна из команд не хочет подписывать инициативу Хэмилтона по разнообразию в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что одна из команд не желает подписывать его инициативу по разнообразию в Формуле-1.
«Я делаю всё, что могу. Я не знаю, что ещё могу сделать. Считаю, что действия в этом направлении действительно входят в наши обязанности. Не только мы, спортсмены, но и те, кто приходит сюда, чтобы писать об этом, слова СМИ имеют большое значение, чтобы показать, что мы прогрессируем и движемся в правильном направлении. Формуле-1 нужно делать больше, всем командам нужно делать больше.
Мы близки к тому, чтобы реализовать хартию по инклюзивности в Формуле-1. Но по-прежнему одна команда, та же самая команда, которая не хочет взаимодействовать, не хочет этого делать. Но я рад видеть, что другие коллективы готовы сделать шаг вперёд и выполнить работу. Было бы неуместно говорить, что это за команда, мы ходим с ними вокруг да около, но по какой-то причине они не хотят подписывать бумаги», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPFans.
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