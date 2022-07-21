Хэмилтон: Алонсо — самый сильный соперник с точки зрения чистой скорости

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон назвал своим самым серьёзным соперником испанца Фернандо Алонсо.



«Я помню, насколько это тяжёлая задача — гоняться с Фернандо, когда тебе всего 22 года. Я был молод и хорош с точки зрения мастерства, но это огромное давление — противостоять такому великому пилоту, как он. Поэтому самым сильным соперником с точки зрения чистой скорости и мастерства я бы назвал Фернандо. У нас было несколько очень хороших сражений, и я хотел бы, чтобы их было больше. Надеюсь, он продолжит участвовать в гонках и мы получим шанс посоперничать на трассе», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport Week.



Хэмилтон выступал в одной команде с Алонсо в дебютном для себя сезоне — в 2007 году в составе «Макларена».